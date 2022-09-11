Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

Втрати російських окупантів за добу становлять 400 осіб особового складу, 18 танків, 33 броньовані машини, три літаки та один гвинтокрил. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загальні втрати ворога становлять майже 52650 загиблих, повідомив Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.09 орієнтовно становлять: особового складу - близько 52650 (+400) осіб ліквідовано, танків - 2154 (+18) од., бойових броньованих машин - 4616 (+33) од., артилерійських систем - 1263 (+4) од., РСЗВ - 311 (+0) од., засобів ППО - 162 (+0) од., літаків - 242 (+3) од., гвинтокрилів - 213 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 902 (+4), крилатих ракет - 216 (+1), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19) од., спеціальної техніки - 117 (+1)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.