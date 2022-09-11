Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

Підрозділи харківської поліції відновлюють свою роботу у населених пунктах області, звільнених ЗСУ від російських окупантів, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Про факти смерті або поранення людей, обстріли або розкрадання майна, позбавлення волі або скоєння насильницьких дій або катувань, пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами, інформації про осіб, поведінка яких викликає підозру і які діють на користь противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, та про інші злочини чи події ви можете цілодобово повідомляти на "гарячу" лінію 102 та до чергової частини Головного управління Національної поліції у Харківській області за телефоном (050) 302-20-44", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 2200 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 28 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Як повідомлялося, увечері 9 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Увечері 10 вересня він також повідомив про звільнення села Артемівка (Печенізька громада) та Василенкове (Шевченківська громада) Харківської області.