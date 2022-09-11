Події

08:33 11.09.2022

Роботу ЗАЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок

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Роботу ЗАЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок

Роботу Запорізької АЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок.

"Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Йде підготовка до його розхолодження та переведення в холодний стан", - сказано в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що останні три доби 6-й енергоблок працював у режимі "острова", забезпечуючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

У НАЕК зазначили, що ввечері в суботу після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.

"У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального", - зазначили у НАЕК.

НАЕК "Енергоатом" вживає всіх можливих заходів, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального, а також закликає припинити російські обстріли ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону для запобігання аварійній ситуації на станції.

У пресслужбі наголосили, що після цього лінії зв'язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення та безпечну роботу станції.

 

 

Теги: #україна #відключення #заес

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