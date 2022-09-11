Єрмак обговорив підтримку України з представниками Центру прав людини Рауля Валленберга

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із представниками заснованого правозахисником Ірвіном Котлером Центру прав людини Рауля Валленберга та обговорив питання підтримки України, повідомляє пресслужба президента.

Центр прав людини Рауля Валленберга є "унікальним міжнародним консорціумом парламентаріїв, науковців, юристів, правозахисників, представників неурядових організацій і студентів, які об'єдналися у прагненні справедливості".

Єрмак поінформував представників організації про боротьбу українців за незалежність та територіальну цілісність своєї держави та механізми, які використовує Україна для підтримки цієї боротьби з боку світової спільноти.

Голова ОП високо оцінив роботу Центру та підготовлений ним незалежний правовий аналіз порушень Російською Федерацією Конвенції про запобігання злочину геноциду та обов’язки щодо запобігання йому в Україні.

"Росія чинить геноцид в Україні щодо української нації, зокрема підбурюючи до нього в російських ЗМІ, здійснюючи примусове переміщення дітей та вбивство українців", – наголосив Єрмак.

Він переконаний, що міжнародна спільнота має засудити геноцид українців та притягнути всіх винних до відповідальності. Він наголосив на важливості визнання Росії державою-терористом, створення трибуналу щодо злочину агресії проти України та злочинів проти військовополонених.

Єрмак наголосив, що після перемоги на Україну чекають важливі якісні зміни та розвиток, тому світова підтримка, за його словами, буде надзвичайно актуальною.

У свою чергу, голова Центру Розенцвейг заявив про зацікавленість донорів їхнього фонду у допомозі Україні, зокрема щодо відновлення.

Керівник ОП закликав представників організації приєднуватися до глобальної платформи для допомоги Україні United24 та підтримувати заходи, які відбуваються за ініціативи першої леді Олени Зеленської, брати участь у них особисто та залучати відомих людей.