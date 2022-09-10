Події

22:46 10.09.2022

Війна закінчиться відновленням суверенітету України у межах 1991 року

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Війна закінчиться відновленням суверенітету України у межах 1991 року

Війна має закінчитися поразкою Росії та відновленням суверенітету України станом на 1991 рік, сказав у суботу, виступаючи на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії у Києві, міністр оборони України Олексій Резніков.

Організатором зустрічі був Фонд Віктора Пінчука.

Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".

На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.

Закінчення війни, сказав він, означатиме "прийняття капітуляції Росії", а "як оформити юридично акт капітуляції Росії – ми придумаємо".

При цьому Резніков зазначив, що капітуляцію Росії може підписати і не Путін. "Може і не Путін підписуватиме, а його наступник. Вони не розуміють, як драматично зміниться життя росіян".

Резніков висловив упевненість, що партнери України ухвалять рішення про постачання бойових танків і бойових літаків.

 

 

Теги: #війна #резніков #капітуляція

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