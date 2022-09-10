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22:23 10.09.2022

Контрнаступ ЗС України зруйнував плани російських окупантів із проведення 11 вересня фейкового референдуму щодо приєднання Мелітополя до РФ

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Контрнаступ ЗС України зруйнував плани російських окупантів із проведення 11 вересня фейкового референдуму щодо приєднання Мелітополя до РФ

Контрнаступ Збройних сил України зруйнував плани російських окупантів стосовно проведення 11 вересня фейкового референдуму щодо приєднання Мелітополя до Російської Федерації, у зв'язку з чим призначено нову дату – 4 листопада, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Вони розповіли всьому світові, що він мав відбутися вже завтра, 11 вересня. Проте і боротьба ЗСУ, і опір сил опору, і що дуже важливо - масова відмова мешканців тимчасово окупованих територій підтримувати росію настільки вплинула на настрої рашистів, що вони змушені постійно переносити день "голосування" - написав мер у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Він зазначив, що новою датою проведення псевдореферендуму окупанти призначили 4 листопада.

"За попередніми даними окупанти обрали новою сакральною датою 4 листопада - "день народної єдності". Проте, враховуючи панічний "плановий відвід військ міноборони рф" на всіх ділянках фронту, вони єднаються хіба що з метою бігти з української землі", - написав Федоров.

Мер наголосив, що зараз колаборанти масово намагаються повернутися на бік України, зрозумівши обман окупантів.

"Справжній референдум у Мелітополі, як і по всій Україні, ми можемо провести лише за вступ нашої держави до Європейського Союзу!" - підсумував Федоров.

 

 

 

Теги: #референдум #мелітополь #відмова

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