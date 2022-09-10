Події

21:25 10.09.2022

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

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Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

Збройні Сили України звільнили з початку вересня близько 2000 квадратних кілометрів території, повідомив у відеозверненні у суботу президент України Володимир Зеленський.

"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину", - сказав він.

"І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде", - додав Зеленський.

Він подякував бійцям 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на харківському напрямку, за забезпечення ситуації в Балаклії, воїнів 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом із підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецназівцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!" – сказав президент.

 

Теги: #зсу #контрнаступ #зеленський

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