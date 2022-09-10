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21:25 10.09.2022

Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris

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Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris

Україна розраховує восени 2022 року отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цієї осені розраховуємо отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris. Я також не міг не згадати останню ініціативу, так званий "План Leopard", яка з'явилася в німецькому просторі, і наголосив на важливості поставки з Німеччини танків цього типу. Ми не бачимо жодних перешкод для цього", - сказав Кулеба на пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві в суботу.

Він додав, що доти, доки це рішення буде ухвалено, він звернувся до німецької колеги з пропозицією, щоб Німеччина надала Україні боєприпаси для артилеристських систем. За словами Кулеби, це рішення не таке технічно складне, як постачання танків, але артилеристські боєприпаси зараз здатні суттєво посилити наступальні можливості України та допоможуть звільнити нові території та зберегти життя людей.

У свою чергу, Анналена Бербок повідомила, що Німеччина проводить активні переговори з іншими країнами, щоб купити ці боєприпаси для України.

"Ми зараз проводимо активні переговори з іншими країнами, щоб купити ці боєприпаси і це інтенсифікуватимемо далі", - пояснила глава МЗС.

Бербок зазначила, що федеральний уряд хоче, щоб його підтримка України повністю відповідала її потребам та розвитку ситуації.

"На останньому тижні ми передали сучасний радар Cobra для знаходження артилерії, також системи Gepard. До цього будуть додаватися системи протиповітряної оборони, дві зараз перебувають у виробництві. Крім того, ми надаватимемо зимовий одяг і зимове обладнання", - розповіла міністр.

 

 

Теги: #німеччина #кулеба #ппо

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