Окупанти обстріляли "Ураганами" два райони Харкова: одна людина загинула, троє поранені

У суботу ввечері російські окупаційні війська обстріляли Холодногірський та Шевченківський райони Харкова, в результаті 1 мирний житель загинув, ще 3 – поранено.

"Російська армія обстріляла Холодногірський район Харкова. Один із снарядів вдарив у територію підприємства, загинув 43-річний охоронець. Пошкоджено низку житлових будинків, поранено 81-річну жінку та чоловіка 38 років. У Шевченківському районі м. Харкова ворожий снаряд влучив до приватного будинку, поранено 47-річну жінку", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під процесуальним керівництвом Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України). Прокурори разом із поліцейськими провели огляд місць подій і вилучили уламки снарядів. Попередньо встановлено, що окупанти обстріляли Харків із РСЗВ "Ураган". Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ у Харківській області.