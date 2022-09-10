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16:31 10.09.2022

Україна може дозволити експорт у вересні 100 тис. тонн вугілля до Польщі - прем'єр

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Україна може дозволити експорт у вересні 100 тис. тонн вугілля до Польщі - прем'єр

Україна розгляне можливість відкриття квоти на експорт 100 тис. тонн вугілля до Польщі у вересні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За дорученням президента України, на прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тис. тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам", - написав він у телеграм-каналі.

Шмигаль уточнив, що запаси вугілля на складах українських електростанцій становлять майже 2 млн тонн, що в 2,5 раза більше, ніж рік тому. "Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям", - наголосив він.

Прем'єр України додав, що під час візиту його польського колеги Матеуша Моравецького до Києва сторони також обговорили відновлення та введення в експлуатацію ЛЕП "Хмельницька АЕС – Жешув".

"Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки пришвидшенню робіт можемо завершити на тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково 1000 МВт. Зі свого боку просимо Польщу сприяти в розширенні експортних квот у рамках ENTSO-Е", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна розраховує, що до кінця 2022 року величина доступної пропускної спроможності у напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини збільшиться з 300 МВт ще на 200-300 МВт, а в напрямку Польщі – на більш ніж 1000 МВт.

Як повідомлялося, Україна із середини червня 2022 року встановила нульові квоти на експорт усіх видів вугілля, крім коксівного, а 7 вересня – уже повністю заборонила експорт українського вугілля.

За даними Державної митної служби, експорт Україною вугілля за сім місяців 2022 року становив 450,6 тис. тонн на $145,917 млн, зокрема до Словаччини – на $93,349 млн, Польщі – на $34,084 млн, Угорщини – на $15,919 млн, інших країн – на $2,565 млн.

 

Теги: #польща #вугілля #шмигаль

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