Події

14:04 10.09.2022

Над деокупованою Балаклією офіційно піднято український прапор - Синєгубов

1 хв читати
Над деокупованою Балаклією офіційно піднято український прапор - Синєгубов

У суботу, 10 вересня, над Балаклією Харківської області, звільненою ЗСУ від російських загарбників, офіційно піднято український прапор, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно з військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Хлопці та дівчата Збройних сил, ви сьогодні створюєте нову історію вільної України, пишаємося. Далі буде..." - додав він.

Теги: #прапор #зсу #харківська_область #балаклія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 10.09.2022
У селищі на Харківщині після деокупації виявлено два тіла цивільних зі слідами катувань

У селищі на Харківщині після деокупації виявлено два тіла цивільних зі слідами катувань

11:08 10.09.2022
Через ворожі обстріли Дергачі залишилися без світла - міськрада

Через ворожі обстріли Дергачі залишилися без світла - міськрада

09:02 10.09.2022
За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинула мирна мешканка, 20 людей поранено

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинула мирна мешканка, 20 людей поранено

22:29 09.09.2022
Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

18:53 09.09.2022
Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

14:52 09.09.2022
ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

11:22 09.09.2022
У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

09:24 09.09.2022
За добу на Харківщині 4 загиблих, 10 поранених, частина ракет, які випустили по регіону вночі, "самоліквідувалася" на території РФ - Синєгубов

За добу на Харківщині 4 загиблих, 10 поранених, частина ракет, які випустили по регіону вночі, "самоліквідувалася" на території РФ - Синєгубов

09:10 09.09.2022
Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

07:53 09.09.2022
На Харківщині 52-річний чоловік зарізав співробітницю банку, правоохоронці затримала зловмисника

На Харківщині 52-річний чоловік зарізав співробітницю банку, правоохоронці затримала зловмисника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд повторно накладає санкції на Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаску - Шмигаль

Карл III офіційно став королем Сполученого Королівства

Українські війська звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині і можуть створити котел навколо Ізюму - ISW

За добу в Україні ліквідовано 350 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках - Генштаб

Глава МЗС Німеччини приїхала до Києва - Spiegel

ОСТАННЄ

В Україні дощитиме

Уряд повторно накладає санкції на Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаску - Шмигаль

Зміна монарха в Лондоні може позначитися на політичному житті низки країн Співдружності націй - газета

У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній

Карл III офіційно став королем Сполученого Королівства

У Дніпрі викрили агента ФСБ РФ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства - Офіс генпрокурора

За три дні українські військові знищили повітряні цілі ворога на $157,5 млн – ПС ЗСУ

У МЗС наголосили на важливості продовження поставок зброї в Україну

Українські війська звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині і можуть створити котел навколо Ізюму - ISW

Звуки вибухів у Полтаві – військові навчання, повідомив голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА