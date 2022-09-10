Над деокупованою Балаклією офіційно піднято український прапор - Синєгубов

У суботу, 10 вересня, над Балаклією Харківської області, звільненою ЗСУ від російських загарбників, офіційно піднято український прапор, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно з військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Хлопці та дівчата Збройних сил, ви сьогодні створюєте нову історію вільної України, пишаємося. Далі буде..." - додав він.