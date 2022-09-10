Події

12:21 10.09.2022

У Дніпрі викрили агента ФСБ РФ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства - Офіс генпрокурора

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За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жительці м. Дніпра за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

"За даними слідства, у червні 2022 року проросійськи налаштована жінка, будучи працівником одного з підприємств ракетно-космічної галузі, дала згоду на співпрацю з оперативним співробітником ФСБ РФ. Завдання зі збору інформації вона отримувала через месенджер Telegram. Жінка мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві й повідомляла її представнику країни-агресора", - повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Використовуючи програму Google maps, жінка передавала інформацію про місця розташування великих промислових підприємств, підрозділів Нацгвардії України, військових частин ЗСУ на території міста.

Крім цього, жінка повідомляла наслідки ракетних ударів по Дніпру.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено мобільні термінали та носії комп'ютерних даних, що містять докази протиправної діяльності.

Теги: #прокуратура #дніпро #агенти_рф

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