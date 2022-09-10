Події

12:19 10.09.2022

У селищі на Харківщині після деокупації виявлено два тіла цивільних зі слідами катувань

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У с. Гракове Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, після звільнення населеного пункту українськими військовими до правоохоронців звернувся місцевий житель, який розповів, що під час окупації в березні росіяни змусили його поховати двох чоловіків із вогнепальними пораненнями та відрізаними вухами.

"Слідчі Чугуївського РУП, експерти-криміналісти слідчого управління... під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури провели слідчі дії на території населеного пункту... За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, під час огляду інформація про вогнепальні поранення і відсутність вух на тілах похованих людей підтвердилася", - йдеться в повідомленні.

Особи вбитих не встановлено. Тіла направлено на судово-медичну експертизу.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, в регіоні було зареєстровано 1940 воєнних злочинів, у рамках яких повідомлено про підозру 32 особам, до суду скеровано 12 обвинувальних актів.

Як повідомлялося, Гракове деокупували 7 вересня.

Теги: #поліція #харківська_область #деокупація

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