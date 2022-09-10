Українські війська звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині і можуть створити котел навколо Ізюму - ISW

Станом на 9 вересня українські сили звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу, повідомляє сайт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські сили досягли околиць Куп'янська і станом на 9 вересня наступають на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу і, ймовірно, найближчими днями переріжуть російські наземні лінії зв'язку з Ізюмом.

В інституті прогнозують, що ЗСУ можуть розбити російські позиції навколо Ізюму, якщо переріжуть російські наземні лінії зв'язку на північ і південь від населеного пункту. Зокрема, 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та Ізюм і вживали заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ.

"Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні лінії зв'язку, то вони матимуть змогу створити котел навколо Ізюму й обрушити більшість російських позицій на північному сході України", - йдеться в повідомленні.

Українські сили, можливо, просунулися на північ від Грушівки у напрямку російського логістичного вузла у Великому Бурлуку на північному сході Харківської області.

За інформацією ISW, Кремль кидає ресурси на Харківщину у відповідь на ефективні українські операції.

Також ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на півдні України, зокрема блокують російські наземні лінії зв'язку, підриваючи бойовий дух росіян.