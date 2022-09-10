Події

09:02 10.09.2022

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинула мирна мешканка, 20 людей поранено

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За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинула мирна мешканка, 20 людей поранено

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали масованих ударів по Харкову та населеним пунктам Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора вдень масовано обстрілювали мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранення отримали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 осіб. Крім того, 1 особа поранена в Харківському районі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в результаті обстрілу було також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, сталися пожежі.

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Проте близько першої години ночі було обстріляно Харківський район. В результаті в Новій Водолазі було зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинула 62-річна жінка.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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