Шмигаль та міністр фінансів США обговорили зміцнення фінансових спроможностей України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів США Джанет Єллен провели онлайн-розмову, під час якої обговорили кроки, направлені на зміцнення фінансових спроможностей і відбудову України.

"Провів онлайн-розмову з міністеркою фінансів США. Подякував адміністрації президента США за потужну та своєчасну підтримку. Обговорили кроки, направлені на зміцнення фінансової спроможності України, посилення санкцій проти країни-агресора та відбудову України", - написав Шмигаль у твіттері в п'ятницю ввечері.