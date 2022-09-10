Події

07:02 10.09.2022

Шмигаль та міністр фінансів США обговорили зміцнення фінансових спроможностей України

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Шмигаль та міністр фінансів США обговорили зміцнення фінансових спроможностей України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів США Джанет Єллен провели онлайн-розмову, під час якої обговорили кроки, направлені на зміцнення фінансових спроможностей і відбудову України.

"Провів онлайн-розмову з міністеркою фінансів США. Подякував адміністрації президента США за потужну та своєчасну підтримку. Обговорили кроки, направлені на зміцнення фінансової спроможності України, посилення санкцій проти країни-агресора та відбудову України", - написав Шмигаль у твіттері в п'ятницю ввечері.

 

Теги: #фінанси #розмова #україна_сша

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