Окупанти обстріляли Київський район Харкова, постраждалих немає

Увечері у п'ятницю російські окупанти завдали удару з РСЗВ по Київському району Харкова, постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 20 години окупанти з РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, без постраждалих. Шановні харків'яни, максимально знаходьтеся в укриттях! Як бачимо, ворог б'є підступно і хаотично. Не ігноруйте сигнали тривоги", - написав Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/4137