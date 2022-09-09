Події

21:20 09.09.2022

Окупанти обстріляли Київський район Харкова, постраждалих немає

1 хв читати
Окупанти обстріляли Київський район Харкова, постраждалих немає

Увечері у п'ятницю російські окупанти завдали удару з РСЗВ по Київському району Харкова, постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 20 години окупанти з РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, без постраждалих. Шановні харків'яни, максимально знаходьтеся в укриттях! Як бачимо, ворог б'є підступно і хаотично. Не ігноруйте сигнали тривоги", - написав Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/4137

 

 

Теги: #харков #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 09.09.2022
Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади, є постраждалі – Сумська ОВА

Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади, є постраждалі – Сумська ОВА

08:49 09.09.2022
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі

08:28 09.09.2022
На Дніпропетровщині ніч пройшла відносно спокійно, окупанти одного разу обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали

На Дніпропетровщині ніч пройшла відносно спокійно, окупанти одного разу обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали

08:22 09.09.2022
На Донеччині окупанти вбили 9 цивільних, поранили 23 людини

На Донеччині окупанти вбили 9 цивільних, поранили 23 людини

07:44 09.09.2022
Окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль

Окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль

06:55 09.09.2022
Окупанти обстріляли приватний сектор Харкова з РСЗВ, мирні жителі не постраждали

Окупанти обстріляли приватний сектор Харкова з РСЗВ, мирні жителі не постраждали

08:35 08.09.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 63 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 63 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

08:26 08.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито сімох людей, поранені двоє

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито сімох людей, поранені двоє

08:12 08.09.2022
Окупанти вночі з РСЗВ та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Окупанти вночі з РСЗВ та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

08:37 07.09.2022
За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних мешканців, серед яких підліток

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних мешканців, серед яких підліток

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"

Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

Блінкен: Я цілком упевнений в успіху українців, які борються за свою батьківщину, а росіяни повинні запитати себе, чому вони воюють за землю, яка їм не належить

ОСТАННЄ

Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

Україна планує увійти в листопад із запасами у ПСГ 14,4-15 млрд куб. м – голова "Нафтогазу"

Порошенко: Під Балаклією загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко

Король Карл III оголосив свого сина Вільяма принцом Уельським

Шмигаль і Моравецький обговорили можливість ремонту та виробництва військової техніки

Генпрокурор Костін провів перше робоче засідання оновленої Task Force UA

Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

Латвія та Польща проти зняття санкцій з окремих російських олігархів

Порошенко з волонтерами передадуть до ЗС України комплект радіостанцій Motorola

Польща закликала Єврокомісію до якнайшвидшої передачі Україні обіцяних раніше 9 млрд євро макрофінансової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА