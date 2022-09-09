Шмигаль і Моравецький обговорили можливість ремонту та виробництва військової техніки

Військову підтримку, посилення санкцій проти агресора та модернізацію пунктів пропуску на українсько-польському кордоні обговорили під час зустрічі у Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомляється на сайті українського уряду, Шмигаль порушив питання функціонування автомобільних пунктів пропуску на спільному кордоні, зокрема організації спільного контролю там, де це можливо. Українська сторона передала Польщі пропозиції щодо винесення фітосанітарного контролю за межі пунктів пропуску.

"З 1 жовтня Україна приєднується до конвенції NCTS і могла б рухатися далі щодо організації спільного контролю на пунктах пропуску. Ми вже обговорювали можливість залучення польських коштів і бізнесу до розвитку прикордонної інфраструктури, і було б добре, якби будівництво проходило відразу з можливістю спільного контролю", - наголосив він.

Глави урядів також порушили питання запровадження нових санкцій проти РФ. Шмигаль наголосив на важливості пошуку механізму конфіскації російських активів для подальшого відновлення України та заборони видачі віз громадянам РФ.

Прем'єри України та Польщі, зокрема, обговорили енергетичне забезпечення у контексті підготовки до складного опалювального сезону. Шмигаль повідомив, що сторони починають активно працювати над модернізацією повітряної лінії "Хмельницька АЕС — Жешув", щоб якнайшвидше привести її у відповідність до стандартів ЄС.