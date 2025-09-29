Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів знешкоджено в Україні з лютого 2022р.

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони від початку повномасштабної війни знешкодили понад 1 млн вибухонебезпечних предметів, 37 тис. км2 деокупованих територій визнано доступними до використання, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, обстежено вже майже 6 500 км2 територій, перевірено 9 691 км автодоріг, 10 164 км ліній електропередачі та 3 748 км залізниць. А також 37 тис. км2 деокупованих територій визнано доступними до використання після проведення нетехнічного обстеження", - йдеться у повідомленні Шмигаля у телеграм-каналі у понеділок.

Шмигаль зазначив, що завдяки системній та координованій роботі Україні вдається нарощувати темпи розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності. Так, за 2024 рік було розміновано 38 км2, а цьогоріч – вже майже 150 км2.