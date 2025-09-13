Інтерфакс-Україна
Події
17:03 13.09.2025

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

1 хв читати
НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви
Фото: НАТО

Об'єднане командування сил Альянсу в Нідерландах розпочало навчання GrandEagle25, сили НАТО відпрацьовують швидке розгортання військ та техніки до Литви для зміцнення східного флангу.

"Союзники співпрацювали, щоб забезпечити безпеку Балтійського моря, захистити життєво важливі маршрути постачання та гарантувати здатність НАТО швидко розгорнути сили на сході", - йдеться у повідомленні Об'єднаного командування збройних сил НАТО в Брунссумі (JFCBS) у соціальній мережі Х у суботу.

Допис супроводжується відповідною картою перекидань сил до Литви.

Зазначається, що GrandEagle25 має на меті підвищити готовність та взаємодію союзників, зміцнюючи східний фланг НАТО.

Як повідомлялось, у Польщі заявили про початок операції НАТО "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. США запевнили Польщу у повній підтримці.

Теги: #нато #литва #техніка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 13.09.2025
США пообіцяли захищати територію НАТО після вторгнення дронів РФ в Польщу

США пообіцяли захищати територію НАТО після вторгнення дронів РФ в Польщу

12:12 13.09.2025
У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

20:09 12.09.2025
Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

18:50 12.09.2025
Генсек НАТО оголосив про початок операції альянсу Eastern Sentry на східному фланзі

Генсек НАТО оголосив про початок операції альянсу Eastern Sentry на східному фланзі

14:25 12.09.2025
Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

15:01 11.09.2025
Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

21:33 09.09.2025
2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією

2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією

20:15 02.09.2025
Паліса: Ми все більше замінюємо технікою функції, які раніше виконував боєць

Паліса: Ми все більше замінюємо технікою функції, які раніше виконував боєць

14:26 02.09.2025
Президент Литви застеріг від роз’єднання шляху до членства у ЄС України та Молдови

Президент Литви застеріг від роз’єднання шляху до членства у ЄС України та Молдови

06:29 31.08.2025
Литва встановила "зуби дракона" на кордоні з РФ та Білоруссю

Литва встановила "зуби дракона" на кордоні з РФ та Білоруссю

ВАЖЛИВЕ

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

ОСТАННЄ

Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

Сікорський про версії РФ щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що закладає основи компенсаційного механізму для України

Зеленський привітав причетних з Днем українського кіно

Фріланд та Певкур відвідали одне з найбільших виробництв дронів в Україні

Один цивільний загинув, двоє зазнали поранень через ворожу атаку на Харківщині

Генштаб ЗС Польщі оголосив про початок операції НАТО "Східний вартовий"

Трамп заявив, що готовий ввести "серйозні санкції" проти РФ, якщо те саме зроблять країни НАТО

США запровадять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

У Euroclear вивчають більш "м’які" варіанти управління замороженими російськими активами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА