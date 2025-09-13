НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

Фото: НАТО

Об'єднане командування сил Альянсу в Нідерландах розпочало навчання GrandEagle25, сили НАТО відпрацьовують швидке розгортання військ та техніки до Литви для зміцнення східного флангу.

"Союзники співпрацювали, щоб забезпечити безпеку Балтійського моря, захистити життєво важливі маршрути постачання та гарантувати здатність НАТО швидко розгорнути сили на сході", - йдеться у повідомленні Об'єднаного командування збройних сил НАТО в Брунссумі (JFCBS) у соціальній мережі Х у суботу.

Допис супроводжується відповідною картою перекидань сил до Литви.

Зазначається, що GrandEagle25 має на меті підвищити готовність та взаємодію союзників, зміцнюючи східний фланг НАТО.

Як повідомлялось, у Польщі заявили про початок операції НАТО "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. США запевнили Польщу у повній підтримці.