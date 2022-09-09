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18:44 09.09.2022

Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених – глава місії ООН

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Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених – глава місії ООН

Росія відмовляє спостерігачам ООН у доступі до українських військовополонених, заявила глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер на брифінгу в Женеві, повідомляє Reuters.

"Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, яка перебуває під її окупацією", - зазначила Богнер.

Водночас вона наголосила, що спостерігачі ООН задокументували випадки тортур і жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

"Ми задокументували, що військовополонені, які перебувають під владою Російської Федерації та яких утримують Збройні сили Російської Федерації або пов'язані з ними збройні угруповання, зазнавали тортур і жорстокого поводження", - наголосила Богнер, додавши, що ці випадки можуть трактуватися як воєнні злочини.

Як повідомлялося, експерти у складі місії ООН вирушать найближчими днями на Донбас для розслідування обстрілу СІЗО в Оленівці Донецької області.

28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримували українських військовополонених. За даними Офісу генерального прокурора, унаслідок вибуху загинули близько 40 українських військових і 130 дістали поранень.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ в Оленівці, а також здійснити інспекцію колонії, у якій утримували полонених українських військовослужбовців.

Теги: #військовополонені

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