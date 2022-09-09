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16:23 09.09.2022

Столтенберг: Ми вже говоримо з оборонною промисловістю щодо нарощення виробництва для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів

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Столтенберг: Ми вже говоримо з оборонною промисловістю щодо нарощення виробництва для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить про контакти з представниками оборонної промисловості з метою нарощування виробництва зброї та амуніції для подальшої підтримки України у війні з Росією та для заповнення власних запасів, які вичерпуються через спрямування допомоги Києву.

Про це він повідомив у п'ятницю у Брюсселі на пресконференції у штаб-квартирі НАТО після закінчення зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Столтенберг нагадав, що союзники надають Україні "безпрецедентну допомогу, спрямовуючи зброю, амуніцію і, роблячи це, вони зменшують запаси".

"Деякі союзники вже порушують питання через те, що ці запаси значно вичерпані. Моя відповідь така: треба зрозуміти, що зброя та амуніція, які ми надаємо Україні, використовуються, щоб зупинити агресивні дії Росії проти незалежної, суверенної держави в Європі, яка є близьким партнером НАТО. І якщо президент Путін переможе в Україні, це буде погано не лише для українців, а й небезпечно для всіх нас. Гарантуючи, що Росія та президент Путін не переможуть в Україні, ми також збільшуємо нашу власну безпеку і зміцнюємо альянс, доводячи, що ми не дозволимо такої поведінки так близько до наших кордонів. Використання цих запасів допомагає збільшити нашу власну безпеку та зменшити ризик будь-яких агресивних дій з боку Росії проти країн-членів альянсу", - переконаний генсек НАТО.

За його словами, понад 80% наземних військ Росії наразі задіяні у війні в Україні. "Те, що відбувається там, має значення для спроможностей Росії загрожувати країнам альянсу. Мій перший меседж союзникам - ми вітаємо безпрецедентну допомогу (Україні) і закликаємо до ще більшої допомоги, і ми закликаємо ще більше накопичувати свої запаси, щоб надати допомогу, яка Україні потрібна негайно", - сказав Столтенберг.

Генсек переконаний, що ця допомога "робить велику різницю на місцях, тому що ми бачимо прогрес (у бойових діях із боку української армії) в Україні… але не робіть помилок - ми маємо бути готові до довгого шляху".

"Друга частина відповіді щодо вичерпування запасів - виробляти більше. Тому ми наразі у тісному контакті з оборонною промисловістю, столицями, ми встановили структуру в НАТО в оборонному плануванні, щоб гарантувати, що ми наразі нарощуємо виробництво та відновлюємо запаси і для підтримки України, але і не тільки - а також щоб гарантувати, що у нас є зброя, амуніція та спроможності для нашого власного захисту", - зазначив він.

Теги: #нато #україна #допомога

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