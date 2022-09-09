Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з польською стороною щодо вирішення нею питання скорочення черг на українсько-польському кордоні.

"Стосовно спрощення процедури щодо черг на кордоні – ми домовилися з польською стороною. Тут, я вважаю, більше залежить від Польщі. Ми домовилися, що польська сторона зосередиться на допомозі нам усім вирішити це питання, щоб не було черг", – заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі та президентом Латвії в Києві у п'ятницю.

За словами президента, домовленість також стосується питань транспортування гуманітарної допомоги та роботи прикордонних фітослужб.