Події

16:16 09.09.2022

Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

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Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з польською стороною щодо вирішення нею питання скорочення черг на українсько-польському кордоні.

"Стосовно спрощення процедури щодо черг на кордоні – ми домовилися з польською стороною. Тут, я вважаю, більше залежить від Польщі. Ми домовилися, що польська сторона зосередиться на допомозі нам усім вирішити це питання, щоб не було черг", – заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі та президентом Латвії в Києві у п'ятницю.

За словами президента, домовленість також стосується питань транспортування гуманітарної допомоги та роботи прикордонних фітослужб.

 

Теги: #україна #польща #кордон #черги

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