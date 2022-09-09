Військові РФ масово пишуть відмови від участі у подальших бойових діях в Україні - ОК "Південь"

Усередині російських військових підрозділів, які беруть участь у війні проти України, панують бунтівні настрої, військові РФ масово пишуть відмови від участі у подальших бойових діях в Україні, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Поповнення обмінного фонду триває досить інтенсивно порівняно з попередніми днями, але усе-таки головною характеристикою, головним настроєм у них є наразі заколоти, бунтівні настрої всередині підрозділів, де вони піднімаються проти свого командування, де вони масово пишуть відмови від участі у подальшій "спецоперації", відмови від участі у бойових діях. Інформація про ці рапорти поширюється у перехопленнях, зокрема у соцмережах вони виставляють свої рапорти, підтверджуючи, що вони готові відмовитися від продовження дій", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Вона додала, що російські військові завжди мають простий вихід - скласти зброю, дочекатися Збройних сил України і перейти під юрисдикцію міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд.

Гуменюк нагадала, що ЗСУ поглибилися у позиції ворога на відстань від 2 до декількох десятків кілометрів відповідно до визначених ділянок.