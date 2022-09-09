Блінкен: Союзники по НАТО залишаться одностайними в підтримці України, а РФ нестиме відповідальність

Союзники по НАТО залишаться одностайними в підтримці України, а Росія нестиме відповідальність, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Гарна зустріч із Північноатлантичною радою, щоб обговорити наші поточні зусилля щодо підтримки України в її доблесній боротьбі проти невиправданої війни Москви. Союзники по НАТО залишаться одностайними в нашій підтримці України, а Росія нестиме відповідальність", - написав Блінкен у твіттері у п'ятницю.