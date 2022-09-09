Події

14:26 09.09.2022

Блінкен: Союзники по НАТО залишаться одностайними в підтримці України, а РФ нестиме відповідальність

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Блінкен: Союзники по НАТО залишаться одностайними в підтримці України, а РФ нестиме відповідальність

Союзники по НАТО залишаться одностайними в підтримці України, а Росія нестиме відповідальність, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Гарна зустріч із Північноатлантичною радою, щоб обговорити наші поточні зусилля щодо підтримки України в її доблесній боротьбі проти невиправданої війни Москви. Союзники по НАТО залишаться одностайними в нашій підтримці України, а Росія нестиме відповідальність", - написав Блінкен у твіттері у п'ятницю.

Теги: #нато #блінкен #союзники

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