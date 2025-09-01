Інтерфакс-Україна
20:08 01.09.2025

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили Київ у підтримці в протидії російському терору

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в понеділок, 1 вересня, відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликане на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Українські посадовці детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальших планів", - вказується у повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв поінформував про наслідки нещодавніх російських атак проти України, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань інфраструктури.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв у свою чергу підкреслив, що Росія суттєво збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів, артилерії. Він також зазначив, що Північна Корея та Іран продовжують надавати суттєву допомогу Росії, що свідчить про негативний вплив війни Росії проти України на глобальну безпеку.

"Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи "Patriot" та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах", - вказується у повідомленні.

Крім того, союзників закликали нарощувати обсяги інвестицій в оборонну промисловість України, зокрема виробництво дронів. За умови достатнього фінансування Україна може виробляти значну кількість додаткових спроможностей.

"Представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли українських міст, цивільних об’єктів та громадян, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру. Вони також зазначили, що необхідно посилювати тиск на РФ та запевнили, що і надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням сталого та своєчасного постачання Україні необхідного озброєння", - наголосили в міністерстві.

Відзначається також, що з огляду на наближення зими та опалювального сезону, союзники звернули увагу на важливість захисту енергетичної інфраструктури та запевнили, що надаватимуть Україні необхідну для цього підтримку.

