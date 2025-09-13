Інтерфакс-Україна
18:56 13.09.2025

Зеленський: Розраховуємо на сильні кроки США та союзників – санкційну й тарифну політику

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів, зокрема США та країни ЄС, запровадити потужну санкційно-тарифну політику проти Росії для зупинки її "воєнної машини".

"Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі", – наголосив Зеленський у зверненні, опублікованому в суботу в телеграм-каналі.

Президент підкреслив, що війна Росії проти України є війною президента РФ Володимира Путіна, зокрема і атаки дронами по Польщі. "Це попередження не тільки для поляків, а для всіх у Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань", – заявив він.

Зеленський нагадав, що ресурси, зокрема нафта, газ та уран, забезпечують Путіну можливості для продовження війни. У цьому контексті глава держави закликав усіх партнерів – ЄС, США, країни "Сімки" та "Двадцятки" – не шукати виправдань для уникнення санкційних рішень.

"Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати", – підсумував президент.

Теги: #союзники #санкції_рф

