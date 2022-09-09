Батальйон парамедиків "Госпітальєри" провів випробування багатоцільового робота для евакуації поранених із поля бою

Батальйон парамедиків "Госпітальєри" провів випробування багатоцільового робота THeMIS, призначеного для евакуації поранених бійців із поля бою

Як повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність", лідер якої, Петро Порошенко, брав участь у доставці робота з Естонії, найближчим часом до України також прибуде броньований Pinzgauer, що також виконуватиме функцію евакуації та швидкої допомоги пораненим на полі бою із застосуванням броні.

За легендою навчань, військовий підрозділ, виконуючи бойове завдання, потрапляє в засідку і отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом. Керівник групи медиків наказує групі вийти на евакуацію, у небо піднімається дрон для пошуку пораненого та координації руху робота. Після отриманих даних оператор робота надсилає його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Він отримує першу допомогу, його забирає евакуаційний автомобіль.

На сьогоднішній день батальйон "Госпітальєри" врятував понад 5,6 тис. українських військових.