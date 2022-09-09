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09:10 09.09.2022

Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

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Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загальні втрати ворога становлять майже 52 тис. загиблих, повідомив Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 9.09 орієнтовно становлять: особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано, танків - 2122 (+10) од., бойових броньованих машин - 417 (11) од., артилерійських систем – 1237 (+11) од., РСЗВ – 306 (+1) од., засобів ППО ‒ 159 (+0) од., літаків - 239 (+0) од., гелікоптерів – 211 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4) од., крилатих ракет – 214 (+0) од., кораблів/катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од., спеціальна техніка – 114 (+4), - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Дані уточнюють.

Джерело: ч

Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

Київ. 9 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Втрати російських окупантів за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загальні втрати ворога становлять майже 52 тис. загиблих, повідомив Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 9.09 орієнтовно становлять: особового складу - близько 51900 (+650) осіб ліквідовано, танків - 2122 (+10) од., бойових броньованих машин - 417 (11) од., артилерійських систем – 1237 (+11) од., РСЗВ – 306 (+1) од., засобів ППО ‒ 159 (+0) од., літаків - 239 (+0) од., гелікоптерів – 211 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4) од., крилатих ракет – 214 (+0) од., кораблів/катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од., спеціальна техніка – 114 (+4), - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Дані уточнюють.

 

Теги: #війна #зсу

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