Зеленський підписав указ про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ

Президент України Володимир Зеленський указом №637 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва Російської Федерації, повідомила пресслужба президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в текст указу.

Згідно з рішенням від 7 вересня, РНБО ухвалила підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Також застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб із керівництва РФ.

Кабінету Міністрів України разом із Службою безпеки та Національним банком забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.

Міністерству закордонних справ України проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій та порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

В указі наголошується, що контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Серед підсанкційних осіб виявилися: заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, представник з питань природоохоронної діяльності, ексглава Адміністрації президента РФ та ексміністр оборони Сергій Іванов, голова МВС Володимир Колокольцев, глава уряду РФ Михайло Мішустін, директор СЗР Сергій Наришкін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов, керівник Федеральної митної служби Володимир Булавін, головнокомандувач військами нацгвардії Віктор Золотов, генпрокурор Ігор Краснов, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв, міністр фінансів Антон Сілуанов, мер Москви Сергій Собянін, міністр юстиції Костянтин Чуйченко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) затвердила санкції проти 606 осіб із керівництва Російської Федерації.

Серед них 28 - із Ради безпеки Росії, 154 - із Ради Федерації, 424 депутати Державної Думи.