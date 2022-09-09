Джонсон про смерть Єлизавети ІІ: Це найсумніший день у нашій країні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на звістку про смерть королеви Єлизавети ІІ, заявивши, що сьогоднішній день є "найсумнішим у країні".

"Це найсумніший день у нашій країні. У серцях кожного з нас є біль у зв'язку зі смертю нашої Королеви, глибоке та особисте почуття втрати, можливо, набагато сильніше, ніж ми очікували", - написав Джонсон у твіттері у четвер.

За його словами, королева Єлизавета здавалася британцям "вічною і прекрасною", а хвиля скорботи за нею "котиться світом, від Балморалу, де наші думки з усією королівською сім'єю, і розбивається далеко за межі цієї країни і по всій великій Співдружності націй, яку вона так плекала і яка у відповідь плекала її".

"Як це природно для людей, лише коли ми стикаємося з реальністю нашої втрати, ми по-справжньому розуміємо, що сталося. Лише тепер ми справді розуміємо, як багато вона для нас значила, як багато вона для нас робила, як вона нас любила", - наголосив Джонсон.

Він додав, що королева також мала "просту, але унікальну силу, яка робила людей щасливими". "Ось чому ми любили її. Ось чому ми сумуємо за Єлизаветою Великою, яка найдовше правила і в багатьох відношеннях найкраща правителька в нашій історії", - зазначив експрем'єр.

"Хоча наші голоси все ще можуть бути заглушені смутком, ми можемо з упевненістю сказати слова, які не звучали в цій країні понад сім десятиліть. Боже, бережи короля", - додав Джонсон.

Як повідомлялося, у четвер королева Великої Британії Єлизавета II пішла з життя на 97-му році життя. Тіло Єлизавети буде перевезено до Единбурзького собору, а пізніше - до Букінгемського палацу. Через п'ять днів після цього його перевезуть у Вестмінстер-Холл. Похорон королеви, як зазначають ЗМІ, очікується у Вестмінстерському абатстві через 10 днів після її смерті.

Смерть Єлизавети II означає, що її старший син, спадкоємець Чарльз у віці 73 років автоматично стає новим королем Великої Британії, а його дружина Камілла - королевою.