Україна і Польща відкриють додатковий пункт пропуску порожніх фур

Українські та польські прикордонні й митні служби досягли домовленості про відкриття пункту пропуску "Устилуг – Зосин" для виїзду порожніх транспортних засобів, повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм у фейсбуці.

"Прикордонний пункт пропуску "Устилуг - Зосин" - найближчий до переїзду "Ягодин - Дорогуськ". Запровадження режиму виїзду порожнього транспорту в Устилузі має призвести до скорочення черг у Ягодині", - зазначив Найєм на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

Відкриття додаткового пропускного пункту стало першим кроком у вирішенні кризи на польському кордоні, вважає Найєм.

За його словами, відкриття нового ПП покладе край блокуванню пунктів пропуску з польського боку та допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Польщі.

Режим пропуску порожніх вантажівок на нових умовах почне діяти 9 вересня о 8.00 за київським часом, уточнив Найєм.