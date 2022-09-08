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19:59 08.09.2022

Українська воєнна розвідка має повну інформацію про те, що відбувається на території окупованої ЗАЕС

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Українська воєнна розвідка має повну інформацію про те, що відбувається на території окупованої ЗАЕС

Українська воєнна розвідка має у своєму розпорядженні всі дані про дії російських окупантів на території Запорізької АЕС, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Воєнна розвідка України від початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф відстежує ситуацію довкола Запорізької АЕС власними силами і засобами і завдяки обміну з нашими партнерами. Тому про окупантів нам відомо майже все – і про його наміри, навіть ті, які поки що починали втілюватись в життя. Ми чітко бачимо дії ядерного терориста, яким є російська федерація", - заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Він також зазначив, що розвідка фіксує порушення гуманітарного права та загрози для життя мирного населення.

"Це і катування, і так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду, це примус і терор персоналу станції, це обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС і як окупанти завозять військову техніку на територію ЗАЕС. Україна і світ інформацією володіють і вживають необхідних заходів", – наголосив Юсов.

 

 

 

Теги: #розвідка #заес

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