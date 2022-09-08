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16:33 08.09.2022

Джерела забезпечення зимової військової форми диверсифіковано, всі ризики враховано - Міноборони

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Джерела забезпечення зимової військової форми диверсифіковано, всі ризики враховано - Міноборони

Джерела забезпечення зимовою військовою формою військових Збройних сил України диверсифіковано, усі ризики враховано, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"У вересні наша увага буде зосереджена на постачаннях у контексті зими. Ви вже зараз бачите чимало хвилювань та повідомлень щодо зимового одягу. Не варто хвилюватися. Тут джерела забезпечення також диверсифіковані, тобто ми врахували всі ризики", - сказала Маляр на брифінгу в Military media center у четвер.

Вона зазначила, що постачальниками зимового одягу будуть українські виробники, "імпорт за контрактами Міноборони та матеріально-технічна допомога наших партнерів". Наприклад, цього тижня як матеріально-технічну допомогу від однієї з дружніх країн отримано понад 11 тис. комплектів зимової форми. "І це лише перший крок лише від однієї країни. Найближчими тижнями цифри оновлюватимуться дуже динамічно", - запевнила Маляр.

За її словами, з 1 до 7 вересня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало понад 42 тис. бронежилетів, понад 11 тис. шоломів, понад 18 тис. пар взуття і більш як 6 тис. комплектів форми.

Маляр також зазначила, що станом на 7 вересня лише за рахунок прямих контрактів Міноборони на складах ЗСУ сформовано резерв бронежилетів обсягом понад 100 тис. одиниць. Крім цього, є ще гуманітарна та матеріально-технічна допомога, додала вона.

Заступник міністра повідомила, що Міноборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення.

"Також перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану - це ті 30 тис., про які ви знаєте, та виплати за безпосередню участь у бойових діях. Це 100 тис. Вони будуть профінансовані за планом у другій половині вересня, коли буде опрацьовано надані відомості від військових частин", - пояснила вона.

Маляр наголосила, що у вересні планується виплатити за серпень трохи менше ніж 72 млрд грн.

"Паралельно здійснюються виплати сім'ям наших загиблих героїв", - додала вона.

Теги: #зима #форма #зсу

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