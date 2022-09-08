Маріупольський ліцей переїхав до київської Пущі-Водиці - Кличко

Ліцей, евакуйований із окупованого Маріуполя Донецької області, відтепер працюватиме у Києві та розміщуватиметься у приміщеннях спецшколи №4 у селищі Пуща-Водиця в Оболонському районі столиці, повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні Київрада розглянула і ухвалила питання про створення в столиці Маріупольського міського ліцею. Цей заклад багато років був одним із лідерів освітньої галузі України. Станом на 1 вересня цього року в ліцеї навчаються 270 учнів у 12 класах. Із них майже 60 школярів хочуть навчатися в очному форматі та проживати в пансіоні", - розповів Кличко після засідання Київської міської ради у четвер.

"Оболонська райдержадміністрація запропонувала для розміщення Маріупольського ліцею третій поверх спеціальної школи №4 у Пущі-Водиці на вулиці Юнкерова. Створення та функціонування у столиці цього закладу - це наша підтримка і допомога мужнім мешканцям Маріуполя", - додав мер української столиці.