Директорка, яка не пустила дітей до ліцею, відтоді на лікарняних та у відпустках – освітній омбудсмен

Директорка ліцею №109 ім.Шевченка, розташованого в Печерському районі Києва, яка 2 вересня не пустила до навчального закладу учнів, вдягнених у шорти, вже третій місяць поспіль перебуває поперемінно то на лікарняних, то у відпустках, в тому числі за власний рахунок, повідомила освітній омбудсмен Надія Лещик, яка входить до складу комісії щодо службового розслідування вищезгаданої події.

"Акт за результатами службового розслідування не складений, оскільки особа, стосовно якої проводиться розслідування, почергово перебуває на лікарняному та у відпустках починаючи з 03 вересня 2025 року і досі, а недопуск дітей до закладу відбувся 02 вересня 2025 року. Щодо відпусток, зазначу, що відпустки директору ліцею №109 надавалися з 29.09.2025 по 03.10.2025 р., з 06.10.2025 по 10.10.2025 р., остання – з 27.10.2025 по 05.11.2025 р. – без збереження заробітної плати", - написала Лещик у Facebook у середу.

Вона наголосила, що усі відпустки погоджувалися Управлінням освіти Печерського району Києва, де знали, що комісія має провести службове розслідування. За словами Лещик, перше й останнє наразі засідання комісії відбулося 11 вересня.

"Тут виникає питання, хто і навіщо затягує розгляд службового розслідування? До речі, КМДА не проводить конкурси на посади керівників закладів освіти", - написала освітній омбудсмен.

Лещик також повідомила, що Управління освіти Печерського району у відповідь на її запит не підтвердило факти недопуску дітей до вбиральні в укритті ліцею, відсутності можливості дітям харчуватися в ліцеї за батьківські кошти, відсутності в закладі освіти гуртків та секцій, та інших порушень, про які повідомляли батьки учнів, при цьому, за її словами, деякі з цих питань були в ліцеї вирішені "після скандалу".

Вона нагадала, що, згідно заяви батьків учнів, 2 вересня "директорка допустила до навчання дітей тільки тоді, коли батьки викликали поліцію". "Тобто завдяки батькам діти не поїхали/не пішли додому і залишилися в безпеці. Нагадую, через 20 хв після інциденту розпочалася повітряна тривога. А частина дітей їздить до ліцею з інших районів м. Києва, зокрема з Лівого берега", - розповіла освітній омбудсмен.

"Відповідь управління: Зазначені дії директорки суперечать принципам доступності освіти, створюють умови дискримінації за ознакою зовнішнього вигляду… Вимога обов’язкового носіння шкільної форми в Статуті закладу не вказана. Керівник закладу освіти зобов’язаний забезпечувати реалізацію права учнів на здобуття освіти та створювати безпечні і сприятливі умови навчання. Разом з тим, взявши до уваги пояснення зі слів керівника закладу освіти, всі учні, які прийшли 02.09.2025, були допущені до занять", - розповіла Лещик.