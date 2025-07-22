Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

Печерський районний суд міста Києва виніс рішення у справі генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця і призначив йому в якості запобіжного заходу заставу в 90 млн грн, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело у держпідприємстві.

"На сьогоднішньому засіданні у Печерському райсуді розглядався запобіжний захід. Звинувачення у наявності необгрунтованих 9 млн грн доходів і застава в 90 млн грн – це несумісні цифри. Сторона захисту буде оскаржувати це рішення, оскільки вважає його необ`єктивним", - підкреслило джерело.

За інформацією адвоката Володимира Владимирова, під час розгляду клопотання про запобіжний захід слідство не надало фактів, які обґрунтовують підозру. Власник квартири купив її за реально підтверджені доходи, сплачує податки з оренди квартири. Вартість оренди є ринковою. Це підтверджує наявність експертизи. Ніяких підстав вважати, що Юрій Болоховець або члени його родини надавали кошти, або розпорядження на придбання квартири та мають можливість розпоряджатись правом власності, не існує.

"Щодо інших активів, які слідство вважає набутими на непідтверджені доходи, маю заявити, що офіційних доходів Юрія Болоховця достатньо для їх придбання з великим запасом. НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції – ІФ-У) здійснювало перевірку декларації. Жодних порушень не знайшло. НАЗК не знайшло підстав вважати, що є необґрунтовані доходи або спосіб життя Юрія Болоховця не відповідає задекларованому", - наголосив адвокат.

За інформацією джерела, Болоховець і далі залишається під вартою правоохоронних органів.

Як повідомлялося, гендиректору ДП "Ліси України" Юрію Болоховцю 21 липня повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, Болоховець у 2021 році, перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, набув активів на 10,4 млн грн, що перевищують законні доходи. Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично вона використовувалася Болоховцем.

Генпрокурор зазначив, що за даними НАЗК, різниця між офіційними доходами і набутим майном — 7,9 млн грн. Він додав, що Болоховець є держслужбовцем категорії "А", відтак за цим статусом несе особливу відповідальність.

У ДП "Ліси України" заявили, що тиск на Болоховця пов’язаний з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі. На переконання держпідприємства, версія слідства базується не на фактах, а на припущеннях, які неодноразово аргументовано було спростовано. У ході вилучення носіїв інформації, телефонів, комп’ютерної техніки порушень закону з боку Болоховця не було підтверджено.

У держпідприємстві наголосили, що "всі активи Юрія Болоховця вказані у декларації. Об’єкти, які орендує родина Юрія Болоховця, належать реальним власникам з підтвердженими доходами та набуті законним шляхом.