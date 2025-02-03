Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів КМДА, виділених на ремонт укриття для ліцею
Служба безпеки та Національна поліція України викрили схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська державна адміністрація (КМДА).
"За матеріалами справи, посадовці однієї із районних адміністрацій міста Києва привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн гривень, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста. Як встановило розслідування, до організації оборудки причетна очільниця місцевого управління освіти. Посадовиця залучила до незаконної діяльності директора афілійованої будівельної компанії", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.
Встановлено, що навесні 2022 року чиновниця уклала з ним договір на капітальний ремонт підземного укриття навчального закладу на майже 4 млн гривень. Утім, за матеріалами справи, протягом року реконструкції фігуранти вкрали 38% від цієї суми.
"Для реалізації схеми посадовиця і підрядник штучно завищили вартість робіт, а після їх завершення підписали відповідні акти. Щоб "прикрити" оборудку, чиновниця залучила ще одного спільника – інженера технагляду, який зробив фіктивний висновок на відповідність витрачених коштів до зробленого ремонту", - зазначається в повідомленні.
Ініційована правоохоронцями комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинів з боку фігурантів.
Наразі всім трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 2 ст. 366 (службове підроблення); ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всього кола винних осіб.