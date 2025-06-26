Інтерфакс-Україна
Події
17:02 26.06.2025

Колишньому в.о. директора Інституту раку обрано запобіжний захід - заставу в 30 млн грн

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Колишньому в.о. директора Інституту раку обрано запобіжний захід - заставу в 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн колишньому виконувачу обов'язків директора Національного інституту раку, підозрюваному в заволодінні коштів на медобладнанні для онкохворих.

"26 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував до колишнього виконувача обов'язків директора Національного інституту раку, який наразі є депутатом обласної ради, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн", - повідомляє САП в телеграм-каналі в четвер.

Також, за інформацією прокуратури, суд поклав на указаного учасника злочинної схеми такі процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Крім того, як вказано в повідомленні, суд зобов'язав підозрюваного носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, САП та НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих. Повідомлено про підозру 6-ти учасникам злочинної схеми, до складу якої увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку. Її реалізація під час закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів завдала збитків на понад 231 млн грн.

Теги: #директор #застава #інституту_раку #вакс

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