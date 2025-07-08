Операційною директоркою McDonald’s в Україні призначено Ірину Кириленко

Операційний відділ McDonald’s з 21 липня 2025 року очолить Ірина Кириленко, змінивши Дмитра Корбута, який працював на цій посаді з 2019 року.

Як повідомляє пресслужба компанії, Ірина Кириленко долучилася до команди McDonald’s в Україні 22 роки тому і є прикладом вражаючого професійного зростання всередині компанії — від працівниці ресторану до операційної директорки. У вересні 2023 року вона повернулася в Київ з Варшави, де протягом року працювала консультанткою з клієнтського досвіду в польському офісі компанії, здобуваючи міжнародний досвід та вивчаючи найкращі практики з системи McDonald’s.

"Завдяки багаторічній відданій роботі нашої операційної команди на чолі з Дмитром, сьогодні McDonald’s в Україні демонструє одні з найкращих у світі показники швидкості та якості обслуговування. В моїх планах на новій посаді — зосередитися на подальшому вдосконаленні клієнтського досвіду та операційної ефективності, зростанні команди та розвитку нашої мережі", — зазначила Кириленко.

Дмитро Корбут, перебуваючи протягом останніх шести років на посаді операційного директора McDonald’s в Україні, допоміг компанії успішно пройти крізь кризу COVID-19 та початок повномасштабної війни. Він керував відновленням роботи ресторанів в Україні після 7-місячного простою та, зокрема, розробкою і впровадженням посилених протоколів безпеки, які вже стали новими глобальними стандартами з безпеки для системи "МакДональдз". З липня Корбут переходить на посаду регіонального директора з клієнтського досвіду "МакДональдз" в Польщі - одного з найбільших європейських ринків "МакДональдз", який налічує понад 580 ресторанів.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 113 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

Згідно даним Opendatabot, McDonald’s в Україні у 2024 році збільшив виручку на 30%, до 16,8 млрд грн, чистий прибуток – на 23,2%, до 1,6 млрд грн.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." вказана MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).