Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут
У рамках робочого візиту до Львова президент України Володимир Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, де поспілкувався з ліцеїстами й викладачами, повідомляє пресслужба президента.
"Дякую вам за те, що ви навчаєте впевнених і сильних майбутніх захисників України", – сказав Зеленський.
Повідомляється, що президент оглянув кабінети й одну з кімнат, де проживають учні.
У закладі щороку навчається майже 450 ліцеїстів, серед яких діти учасників бойових дій, полеглих і зниклих безвісти воїнів, діти-ВПО та постраждалі від війни.