Інтерфакс-Україна

Події

13:25 18.03.2025

Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

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Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут
Фото: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vidvidav-lvivskij-licej-imeni-geroyiv-kr-96689

У рамках робочого візиту до Львова президент України Володимир Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, де поспілкувався з ліцеїстами й викладачами, повідомляє пресслужба президента.

"Дякую вам за те, що ви навчаєте впевнених і сильних майбутніх захисників України", – сказав Зеленський.

Повідомляється, що президент оглянув кабінети й одну з кімнат, де проживають учні.

У закладі щороку навчається майже 450 ліцеїстів, серед яких діти учасників бойових дій, полеглих і зниклих безвісти воїнів, діти-ВПО та постраждалі від війни.

Теги: #львів #ліцей #зеленський

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