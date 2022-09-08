Київрада перейменувала вулицю Волгоградську на честь Романа Ратушного, а Московську – на Князів Острозьких

Київська міська рада на засіданні в четвер перейменувала близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов'язані з РФ та радянським минулим, повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка.

Зокрема, вул. Волгоградську в Солом'янському районі Києва перейменовано на честь активіста Романа Ратушного, який боровся за збереження зеленої зони в розташованому поряд Протасовому Яру та за недопущення його забудови, а вул. Московську в Печерському районі перейменовано на честь Князів Острозьких.

"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об'єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на сході нашої держави в червні цього року... Те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Сьогоднішнім рішенням ми увічнили ім'я Романа та його справу захисту зелених зон Києва", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 25 серпня Київрада затвердила перейменування 95 вулиць, провулків і площ, назви яких були пов'язані з РФ чи радянським минулим,

У червні 2022 року було проведено електронне голосування за перейменування та дерусифікацію вулиць у Києві. Загалом на голосування було винесено 296 об'єктів у столиці.