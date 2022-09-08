Події

09:42 08.09.2022

ЗСУ 7 вересня звільнили 400 кв. км Харківщини – ISW

2 хв читати
ЗСУ 7 вересня звільнили 400 кв. км Харківщини – ISW

Збройні сили України в середу, 7 вересня, змогли просунутися щонайменше на 20 км углиб території, утримуваної Росією, у східній частині Харківської області, відбивши приблизно 400 кв. км раніше окупованої території, повідомляється на сайті Інституту вивчення війни (ISW).

"Операції України в Херсонській області змусили російські сили змістити акцент на південь, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюму. Російські блогери висловили занепокоєння тим, що українська контратака спрямована на те, щоб перерізати наземні лінії зв'язку (ГЛОК) з російськими тиловими районами в Куп'янську та Ізюмі, що дасть змогу українським військам ізолювати російські угруповання в цих районах і повернути собі великі ділянки території… Рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими блогерами свідчить про масштаб несподіванки, досягнутої українськими військами, що, ймовірно, успішно деморалізує російські сили", - йдеться у зведенні.

Водночас в ISW зазначають, що контрнаступ і спроба виснажити російські окупаційні сили в Херсонській області малоймовірно були хитрощами для відновлення операцій у Харківській області, проте ЗСУ "розсудливо скористалися передислокацією російських військ, техніки та загального оперативного спрямування для початку локальних контрнаступів у Харківській області".

У зведенні повідомляється, що ЗСУ в середу продовжували завдавати ударів по російських вузлах тилового забезпечення, скупчення живої сили і техніки, транспортних мереж і пунктів управління в Херсонській області.

У свою чергу російські війська завдали наземних ударів на північ від Харкова, на північний захід від Слов'янська Донецької області, на північний схід від Сіверська, на південь та північний схід від Бахмута та на північний захід від Донецька.

Окупанти також оголосили 4 листопада потенційною датою проведення референдуму про анексію зайнятих ними територій України. Зокрема, перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак заявив, що окупаційна влада в Україні має провести референдум про анексію у День народної єдності, який у РФ відзначають 4 листопада. Крім того, у середу зафіксовано початок роздачі паспортів громадян РФ жителям окупованого м. Вовчанська Харківської області. 

Теги: #зсу #харківська_область #деокупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 08.09.2022
У Києві зловмисники продавали авто, призначені для ЗСУ

У Києві зловмисники продавали авто, призначені для ЗСУ

08:35 08.09.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 63 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 63 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

08:19 08.09.2022
Окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Харкову, в області від ворожих обстрілів постраждали вісім людей, серед них дворічна дитина

Окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Харкову, в області від ворожих обстрілів постраждали вісім людей, серед них дворічна дитина

08:02 08.09.2022
На Харківщині на блокпостах виявлено два авто, які перебували у розшуку

На Харківщині на блокпостах виявлено два авто, які перебували у розшуку

22:38 07.09.2022
Зеленський подякував українським військовим за успіхи на Харківщині та на півдні країни

Зеленський подякував українським військовим за успіхи на Харківщині та на півдні країни

20:09 07.09.2022
США навчали українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василь Бех"

США навчали українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василь Бех"

19:36 07.09.2022
Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

19:09 07.09.2022
Пентагон працює над планом підтримки Збройних сил України у довгостроковій перспективі - ЗМІ

Пентагон працює над планом підтримки Збройних сил України у довгостроковій перспективі - ЗМІ

17:15 06.09.2022
Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати понад 750 жителів, зокрема дітей та людей з інвалідністю - Синєгубов

Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати понад 750 жителів, зокрема дітей та людей з інвалідністю - Синєгубов

15:25 06.09.2022
На місці ракетного удару в центрі Харкова ліквідують пожежу, аварійно-рятувальні роботи призупинено – ДСНС

На місці ракетного удару в центрі Харкова ліквідують пожежу, аварійно-рятувальні роботи призупинено – ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до $675 млн - голова Пентагону

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова двоє людей загинули, п'ятеро поранені - Синєгубов

Окупанти знову обстрілюють Харків, містян просять перебувати в укриттях

Окупанти втратили в Україні за добу майже 640 військових, 15 танків, 32 артсистеми та два літаки – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Двох кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході, засуджено до 10 і 15 років позбавлення волі

Українська прокуратура повідомила про підозру ще двом капітанам російських суден у незаконному вивезенні зерна через Крим

Байден затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до $675 млн - голова Пентагону

У спецсесії національного мультипредметного тесту візьмуть участь 5,7 тис. абітурієнтів

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова двоє людей загинули, п'ятеро поранені - Синєгубов

Під ворожим обстрілом іще один район Харкова, є влучення в адмінбудівлю

Окупанти знову обстрілюють Харків, містян просять перебувати в укриттях

Ворог вів масований артобстріл Авдіївки, у Бахмуті влучив у Палац культури, у Костянтинівській громаді – в елеватор

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ХАРКОВІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА