ЗСУ 7 вересня звільнили 400 кв. км Харківщини – ISW

Збройні сили України в середу, 7 вересня, змогли просунутися щонайменше на 20 км углиб території, утримуваної Росією, у східній частині Харківської області, відбивши приблизно 400 кв. км раніше окупованої території, повідомляється на сайті Інституту вивчення війни (ISW).

"Операції України в Херсонській області змусили російські сили змістити акцент на південь, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюму. Російські блогери висловили занепокоєння тим, що українська контратака спрямована на те, щоб перерізати наземні лінії зв'язку (ГЛОК) з російськими тиловими районами в Куп'янську та Ізюмі, що дасть змогу українським військам ізолювати російські угруповання в цих районах і повернути собі великі ділянки території… Рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими блогерами свідчить про масштаб несподіванки, досягнутої українськими військами, що, ймовірно, успішно деморалізує російські сили", - йдеться у зведенні.

Водночас в ISW зазначають, що контрнаступ і спроба виснажити російські окупаційні сили в Херсонській області малоймовірно були хитрощами для відновлення операцій у Харківській області, проте ЗСУ "розсудливо скористалися передислокацією російських військ, техніки та загального оперативного спрямування для початку локальних контрнаступів у Харківській області".

У зведенні повідомляється, що ЗСУ в середу продовжували завдавати ударів по російських вузлах тилового забезпечення, скупчення живої сили і техніки, транспортних мереж і пунктів управління в Херсонській області.

У свою чергу російські війська завдали наземних ударів на північ від Харкова, на північний захід від Слов'янська Донецької області, на північний схід від Сіверська, на південь та північний схід від Бахмута та на північний захід від Донецька.

Окупанти також оголосили 4 листопада потенційною датою проведення референдуму про анексію зайнятих ними територій України. Зокрема, перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак заявив, що окупаційна влада в Україні має провести референдум про анексію у День народної єдності, який у РФ відзначають 4 листопада. Крім того, у середу зафіксовано початок роздачі паспортів громадян РФ жителям окупованого м. Вовчанська Харківської області.