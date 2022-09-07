Події

21:42 07.09.2022

Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій у Донецькій області

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Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський у середу своїм розпорядженням призначив керівників 4 міських військових адміністрацій у Покровському районі Донецької області.

Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави.

У них зазначається, що головою Покровської ВА призначено Сергія Добряка, Мирноградської ВА – Юрія Ключка, Добропільської ВА – Андрія Бондаренка, Селидівської ВА – Анатолія Немченка.

"Відповідні міські військові адміністрації було створено розпорядженням президента 1 вересня", - повідомляє пресслужба Донецької ОВА у телеграмі.

Крім того, Зеленський також призначив нових керівників РДА Покровського та Волноваського району Донецької області. Ними стали Володимир Замотаєв та Юрій Бакаєв відповідно.

Також Зеленський призначив Володимира Череватого головою Старобільської РДА (Луганська обл.)

 

 

Теги: #президент #призначення #донецька_область

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