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19:36 07.09.2022

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

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Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

Сили оборони України в середу відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції і не допускають просування ворога територією України. Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів поблизу населених пунктів Питомник, Російські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що війська противника продовжують зазнавати втрат. Так, у Херсонській області, поблизу Голої Пристані, лише минулої доби внаслідок вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них - убитими.

"Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки "Акація", ще дві - пошкоджено, втрати живої сили уточнюються. Також стало відомо, що один із артилерійських дивізіонів противника, який діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки та вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики в підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищили два російські літаки Су-25, один вертоліт Ка-52 і два БПЛА.

"Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, вогневого ураження живої сили та бойової техніки противника", - підсумували в Генштабі.

 

 

 

Теги: #оборона #війна #зсу

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