Пентагон працює над планом підтримки Збройних сил України у довгостроковій перспективі - ЗМІ

Військові США готують докладний аналіз та розробляють план підтримки Збройних сил України у середньостроковій та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з РФ, пише CNN із посиланням на трьох чиновників Пентагону.

Як зазначається у повідомленні, робота триває під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, перебуває на ранній стадії та займе найближчі 1-2 місяці. "Окрім поточного конфлікту, який, як очікується, буде тривалим, США розраховують щонайменше на п'ятирічний термін (підтримки ЗСУ - ІФ-У) після закінчення війни", - йдеться у статті.

Аналіз проводиться спільно з українцями, і, якщо його схвалить президент Джозеф Байден, це може привести до багаторічного продажу зброї та створення довгострокової програми військової підготовки США. Він буде представлений українській стороні для оцінки, але міститиме чітку дорожню карту, як, на думку США, Україні варто розвивати свої збройні сили. За словами високопосадовця, точка зору України матиме вирішальне значення для фінальних зусиль, а вони постійно розвиватимуться протягом наступних декількох місяців у міру зміни поля бою та просування українських сил.

"Початкові зусилля можуть привести до рекомендацій щодо озброєння та навчання, залежно від військової стратегії, схваленої Україною. Зрештою, це може продовжити співпрацю США та їхніх союзників із Україною на довгі роки за рахунок довгострокових багаторічних контрактів на постачання зброї, які можуть бути початково підписані до закінчення першого терміну Байдена", - пише видання.

Думка США та початкові плани можуть бути обговорені на зустрічі Міллі та міністра оборони США Ллойда Остіна із колегами з союзних країн у Німеччині на базі "Рамштайн" у четвер.

"За словами офіційних осіб, аналіз також включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих літальних апаратах із нерухомим крилом та гвинтокрилами для підтримки високомобільних наземних військ", - наголошується у статті.

За словами представників Пентагону, однією з найнагальніших потреб України є постійне постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, які використовуються в поточній війні у великих кількостях, і США повинні будуть поповнити свої власні запаси. Пентагон працює з промисловістю у всіх напрямах, щоб збільшити обсяги виробництва і для експорту в Україну, і для відновлення американських запасів боєприпасів та пускових систем.

США також розглядають можливість фінансування модифікацій наявних систем, таких як безпілотний літальний апарат Boeing Insitu ScanEagle, щоб Україна могла використовувати їх для збору життєво важливих розвідувальних даних про російські радари та системи електронного зв'язку.