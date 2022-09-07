Події

19:01 07.09.2022

Депутату Трухіну повідомлено про підозру в спробі підкупу патрульних поліцейських

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Депутату Трухіну повідомлено про підозру в спробі підкупу патрульних поліцейських

Народному депутату України повідомлено про підозру в спробі підкупу патрульних поліцейських, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"7 вересня 2022 року прокурор САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив про підозру народному депутату України IX скликання, який за "150 тисяч" намагався підкупити патрульних поліцейських", – повідомляє САП у телеграм-каналі в середу.

У прокуратурі нагадують, що в серпні 2021 року народний обранець став учасником ДТП, унаслідок якої постраждало шість осіб.

"Перебуваючи на місці ДТП, нардеп запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч, без зазначення грошової одиниці, за безперешкодне залишення місця ДТП. Зі слів народного обранця, ці кошти були в автомобілі, в якому він їхав", - наголошується в повідомленні.

У САП наголошують, що в рамках досудового розслідування детективи НАБУ зібрали достатньо доказів для повідомлення народному депутату України про підозру в пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до чотирьох років позбавлення волі.

У повідомленні не зазначено імені депутата, йдеться про Олександра Трухіна.

Водночас народний депутат Трухін звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з проханням призупинити своє членство у фракції на період розслідування ДТП, яка сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року.

"Сьогодні отримав від САП підозру в одному з епізодів ДТП, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з'явився добровільно... Даю слово співпрацювати зі слідством та брати участь у всіх слідчих діях... А для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди, звертаюся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити моє членство у фракції "Слуга народу" на період розслідування", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

Теги: #підозра #трухін

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