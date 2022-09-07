Україна побудує необхідні для оборони країни фортифікації у північних та північно-східних регіонах - К.Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував будівництво необхідних для оборони України фортифікацій у північних та північно-східних регіонах країни.

"Сьогодні працюємо в Харківській області. Насамперед відвідали лінії оборони, що будуються в області. Харків'яни пліч-о-пліч із військовими провели неабияку роботу щодо запобігання загрозам із боку Росії! Переконався особисто", - написав Тимошенко в телеграмі в середу.

За його словами, будівництво ліній оборони є "принциповим для всіх регіонів, які мають кордон із ворогом".

"Керівництво (Харківської - ІФ-У) області постійно звертається по допомогу з лісом і технікою. Будується декілька оборонних ліній", - наголосив він.

Тимошенко уточнив, що для того, щоб будівництво укріплень було ефективним, Харківській області допомагають із різних регіонів та забезпечують усім необхідним. "Так готуються зустрічати ворога не лише тут. Необхідні фортифікації будуть і у Рівненській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях", - зазначив заступник голови ОП.

Він додав, що головне завдання української влади та українського народу наразі - захистити Україну від ворога.

"Усіма силами та засобами. Харків'яни - мужні та працьовиті. І скільки б ворог не намагався завоювати чи залякати їх, - харків'яни не здадуться!" - підсумував він.