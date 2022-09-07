Події

12:08 07.09.2022

Скорочення постачань російського газу до Європи не пов'язане з санкціями – речник МЗС України

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Скорочення постачань російського газу до Європи не пов'язане з санкціями – речник МЗС України

Порушення стабільності європейських домогосподарств є наступним етапом гібридної війни, яку веде Росія, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Російська пропаганда йде повним ходом, погрожуючи Європі морозною зимою. Путін переходить до наступного етапу гібридної війни: руйнування стабільності європейських домогосподарств. Не вводьте себе в оману, скорочення постачання газу Росією не має нічого спільного з санкціями. Це заздалегідь заплановано", - написав Ніколенко у твіттері.

 

Теги: #газ #мзс

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