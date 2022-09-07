Балаклійська міськрада закликає до режиму інформтиші і мовчати про військові операції до офіційних заяв від ЗСУ або МО

Балаклійська міськрада Харківської області просить жителів громади дотримуватися режиму інформаційної тиші та утримуватися від поширення інформації про військові операції доти, доки не буде відповідних офіційних заяв.

"Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ", - ідеться у зверненні, оприлюдненому у телеграм-каналі міськради.

Водночас людей просять повідомляти про геолокацію та переміщення ворожих військ.

"Інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки повідомляйте до чат-боту @evorog_bot або пишіть нам у повідомлення @balakleyamr. Інформацію щодо колаборантів та зрадників для подальшого притягнення до відповідальності повідомляйте до чат-боту @stop_russian_war_bot або нам у повідомлення @balakleyamr. ЗСУ працює! Віримо у Збройні сили! Перемога близько!" - йдеться у зверненні.